Глава сахалинского следственного комитета проведет личный прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что 15 мая с 15 до 17 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16, руководителем следственного управления Базаровым Б.Б. будет проведен личный прием граждан по вопросам переселения из аварийного и ветхого жилья.
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться по телефону 8 914-257-79-53 (27-59-73) до 16 часов 14.05.2024.
Обращаем внимание жителей области, что обратиться в следственное управление по указанным вопросам, можно в любое удобное время посредством направления заявления почтой, либо через «Интернет-приемную» на официальном сайте, а также в аккаунте следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» или мессенджере Телеграм.
Гражданам, проживающим в иных населенных пунктах и не имеющим возможности прибыть в следственное управление, будет предоставлена возможность обращения на личный прием в режиме видеоконференцсвязи и прямой линии телефонной связи.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (4242) 27-79-53.
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