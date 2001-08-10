Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2024
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09:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Глава сахалинского следственного комитета проведет личный прием граждан

Глава сахалинского следственного комитета проведет личный прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

СУ СК РФ по Сахалинской области сообщает, что 15 мая с 15 до 17 часов по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16, руководителем следственного управления Базаровым Б.Б. будет проведен личный прием граждан по вопросам переселения из аварийного и ветхого жилья.

Предварительная запись на личный прием будет осуществляться по телефону 8 914-257-79-53 (27-59-73) до 16 часов 14.05.2024.

Обращаем внимание жителей области, что обратиться в следственное управление по указанным вопросам, можно в любое удобное время посредством направления заявления почтой, либо через «Интернет-приемную» на официальном сайте, а также в аккаунте следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» или мессенджере Телеграм.

Гражданам, проживающим в иных населенных пунктах и не имеющим возможности прибыть в следственное управление, будет предоставлена возможность обращения на личный прием в режиме видеоконференцсвязи     и прямой линии телефонной связи.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 8 (4242) 27-79-53.

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