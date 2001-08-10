На Камчатке начали рождаться оленята

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На севере Камчатки начался сезон появления на свет каюю. Так в переводе с корякского называют новорожденных оленят. Завершиться отёл всех стельных самок должен в течение ближайшего месяца, тогда владельцы животных и смогут подвести итоги, сказав, на сколько голов в этом году на полуострове пополнилась популяция северных оленей, сообщает ИА "41 Регион".

По словам депутата заксобрания Камчатки от Корякского округа Анны Давыдовой, самое главное сейчас — сохранить новорожденных оленят живыми и здоровыми. Ведь от этого зависит дальнейшее общее поголовье не только отдельно взятых стад, но и популяции в целом.

"Днем вороны и орлы, а ночью росомахи и волки норовят поживиться молочной олениной", - говорит Анна Давыдова.

По этой причине у сотрудников Камчатоленпрома, которые сейчас работают в тундре, настала непростая пора. Им предстоит круглосуточно уберегать малышей и их матерей от нападок хищников.

Напомним, по данным на начало прошлого года в хозяйствах Камчатского края насчитывалось порядка 44,5 тысяч голов северных оленей. Год от года их численность варьируется то в большую, то в меньшую сторону.