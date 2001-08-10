На Камчатке начали рождаться оленята
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На севере Камчатки начался сезон появления на свет каюю. Так в переводе с корякского называют новорожденных оленят. Завершиться отёл всех стельных самок должен в течение ближайшего месяца, тогда владельцы животных и смогут подвести итоги, сказав, на сколько голов в этом году на полуострове пополнилась популяция северных оленей, сообщает ИА "41 Регион".
По словам депутата заксобрания Камчатки от Корякского округа Анны Давыдовой, самое главное сейчас — сохранить новорожденных оленят живыми и здоровыми. Ведь от этого зависит дальнейшее общее поголовье не только отдельно взятых стад, но и популяции в целом.
"Днем вороны и орлы, а ночью росомахи и волки норовят поживиться молочной олениной", - говорит Анна Давыдова.
По этой причине у сотрудников Камчатоленпрома, которые сейчас работают в тундре, настала непростая пора. Им предстоит круглосуточно уберегать малышей и их матерей от нападок хищников.
Напомним, по данным на начало прошлого года в хозяйствах Камчатского края насчитывалось порядка 44,5 тысяч голов северных оленей. Год от года их численность варьируется то в большую, то в меньшую сторону.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
16:25 27 Апреля Андрей Турчак: Подача заявок от кандидатов на предварительное голосование "Единой России" продлена до 8 мая
15:52 27 Апреля В Южно-Сахалинске возобновляют работу сезонные автобусные маршруты
16:52 27 Апреля На Сахалине прошел "Диктант Победы"
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
Выбор редакции
- 16:27 Вчера Сахалинка завоевала шесть медалей международных соревнований по художественной гимнастике
- 11:26 Вчера Долг за услугу "обращение с ТКО" может испортить отпуск сахалинцев
- 11:53 2 Мая В Южно-Сахалинске на ребенка напала собака
- 10:50 2 Мая В Южно-Сахалинске в связи с репетицией парада 2 мая частично будет ограничено движение
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?