Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выездном совещании также приняли участие представители компании-застройщика, АО «Корпорация развития Сахалинской области» и руководители профильных структур муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Жилой комплекс «Уюн» имеет большое значение для развития Южно-Сахалинска. Перспективный проект предполагает строительство 18 новых домов, школы, детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса, детской поликлиники и общественных пространств.

Сейчас на строительной площадке полностью возведены три 17-этажных дома. Уже идет поэтапное заселение людей, которые выполняют ремонт в своих квартирах. В социальных сетях мэра Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска горожане подняли вопрос о своевременном проведении благоустройства на территории нового жилого комплекса.

- Проговорили с ответственными за застройку этой территории, что до середины лета у тех домов, которые сданы в эксплуатацию, комплексное благоустройство должно быть выполнено, - сказал Сергей Надсадин. - Нам бы хотелось, чтобы «Уюн» стал примером жилой застройки в Южно-Сахалинске. Ведь все здесь будет выполнено с нуля. Важно, что и компания-застройщик, и АО «Корпорация развития Сахалинской области» ведут работы синхронно. Территория получит озеленение, уже устанавливаются малые архитектурные формы, обустроена современная детская площадка.

Во время инспекционной поездки Сергей Надсадин обратил особое внимание на обустройство парковочных мест для автомобилей жителей. Уже летом на территории жилого комплекса «Уюн» начнется строительство многоуровневой парковки на 500 мест. Ко второму кварталу будущего года объект будет полностью завершен. На данный момент департаменту землепользования Южно-Сахалинска дано поручение оперативно предусмотреть участки под организацию временных автопарковок.

- Мы постоянно находимся в диалоге с мэром и администрацией Южно-Сахалинска. Все замечания жителей берем на карандаш и стараемся своевременно устранять. Проводим большую работу в части благоустройства, - отметил директор по строительству ЖК «Уюн» Василий Кузьмин.

Немаловажно, что в жилом комплексе «Уюн» с нуля строится и вся инженерная инфраструктура. В рамках концессионного соглашения эту работу проводит АО «Корпорация развития Сахалинской области».

- Мы говорим о строительстве современных дорог, объектов электро- и теплоснабжения. Совсем скоро будет введена в эксплуатацию современнейшая в Сахалинской области подстанция на 110 кВ. Все делается для создания комфортных условий для жизни в новом жилом комплексе, - подчеркнул исполнительный директор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Дмитрий Вдовин.

Кроме этого, на особом контроле Сергея Надсадина находится вопрос автобусного сообщения с новым районом. Разработать и запустить маршрут планируется к середине лета.