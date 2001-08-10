Южносахалинцев информируют о возможностях приложения "МЧС России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приложение «МЧС России» позволяет оперативно получать push - уведомления о чрезвычайных ситуациях, мониторить ситуацию на дорогах. В нем размещены номера телефонов экстренных служб, правила безопасности, оказания первой помощи, использования коллективных и индивидуальных средств защиты, формирования аптечек и другая полезная информация, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.
В приложении предусмотрена возможность при необходимости отправлять сигналы SOS, отслеживать местоположение родных и близких. Кроме того, можно проверить свои знания в части безопасного поведения в быту, на пляже, во время загородного отдыха и др.
Сервис разработан министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он служит как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения. Добавим, бесплатное приложение можно скачать на всех доступных платформах.
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