Южносахалинцев информируют о возможностях приложения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приложение «МЧС России» позволяет оперативно получать push - уведомления о чрезвычайных ситуациях, мониторить ситуацию на дорогах. В нем размещены номера телефонов экстренных служб, правила безопасности, оказания первой помощи, использования коллективных и индивидуальных средств защиты, формирования аптечек и другая полезная информация, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.

В приложении предусмотрена возможность при необходимости отправлять сигналы SOS, отслеживать местоположение родных и близких. Кроме того, можно проверить свои знания в части безопасного поведения в быту, на пляже, во время загородного отдыха и др.

Сервис разработан министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он служит как личный помощник пользователя и призван содействовать формированию культуры безопасного поведения как среди взрослого, так и среди подрастающего поколения. Добавим, бесплатное приложение можно скачать на всех доступных платформах.