Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2024
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Участок ул. Буюклы в Южно-Сахалинске временно закроют для проезда
14:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок ул. Буюклы в Южно-Сахалинске временно закроют для проезда

Участок ул. Буюклы в Южно-Сахалинске временно закроют для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 3 мая до 20.00 4 мая для движения будет закрыт участок ул. Буюклы от ул. Ленина до ул. Вокзальной. В ходе дорожных работ МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» восстановит асфальтобетонное покрытие на проезжей части, проведет ремонт тротуара. Объезд предусмотрен по прилегающим улицам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят планировать свой маршрут заранее.

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