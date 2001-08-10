70 городских дворов преобразятся в Южно-Сахалинске благодаря текущему ремонту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице приступили к текущему ремонту дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска», в этом году работы охватят 70 дворов. В числе первых адресов техника зашла на пр. Победы, 60, 62, 64. Здесь рабочие уже приступили к подготовке поврежденных участков к асфальтированию.

- В конце апреля провели обследование дворовых территорий, составили дефектные ведомости, совместно с управляющими компаниями сформировали адресный перечень, где будет проводиться ямочный ремонт, определили площадь участков для асфальтирования большими и малыми картами. В этом году — это порядка 10-14 тыс кв. метров, - отметил начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Сапронов.

Так, работы по ямочному ремонту дворовых территорий планируется завершить в июне.

Ход работ по благоустройству в городе находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Работы проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.