В Южно-Сахалинске моют световые опоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники коммунальных служб прилагают максимум усилий, чтобы уже к майским праздникам город выглядел нарядно и чисто, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники МУП «Электросервис» с наступлением устойчивых плюсовых температур приступили к мойке световых опор. В среду работы проводились на улице Горького.

- Традиционно работаем в праздничном квадрате. Также захватываем проспект Мира, улицы Ленина, Пуркаева и Больничную. Если позволяет погода, то стараемся выполнить большой объем работы. У нас задействовано порядка 30 человек — это 6 бригад, - рассказал заместитель директора МУП «Электросервис» Андрей Глотко.

Всего привести в порядок предстоит более тысячи световых опор. После мойки специалисты их чистят и красят. Завершить работы планируется до 27 апреля.