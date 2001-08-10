Скверы и общественные пространства Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Весенние работы по содержанию скверов продолжаются в областном центре. Общественные пространства муниципалитета готовят к теплому периоду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня активная уборка ведется в сквере им. А.С. Пушкина. Сотрудники МБУ «Зеленый город» занимаются очисткой памятников и скульптур от пыли, приводят в порядок малые архитектурные формы: лавочки, ограждения, урны.

- Мы приступили к работам, как только начал сходить снег. По мере его таяния постепенно начали убирать территорию, чтобы город к праздничным дням выглядел хорошо. Поэтому наша работа не останавливается, она круглогодичная. Где-то весенние виды работы переходят плавно в летние. На следующей неделе мы начнем окрашивать скамейки и восстанавливать малые архитектурные формы в тех местах, где это необходимо. И совсем скоро приступим к высадке цветов, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей.

В настоящее время муниципальное учреждение занимается содержанием 22 скверов, а также двух улиц — пр. Победы и Коммунистического пр. На всей закрепленной за «Зеленым городом» территории ведутся весенние работы: ручная уборка опавшей листвы и прошлогодней травы, мусора и смета. К наведению порядка на аллеях и пешеходных дорожках подключается малогабаритная техника.

Помимо санитарной очистки, сотрудники учреждения проводят комплекс восстанавливающих мероприятий для деревьев и кустарников, украшающих скверы. Рабочие освобождают зеленые насаждения от укрывных материалов, опрыскивают от вредителей и проводят лечение, подвязывают деревья и устанавливают опоры для молодых саженцев.

Добавим, мероприятия по санитарной очистке Южно-Сахалинска стартовали 1 апреля. К работам по приведению областного центра в порядок подключаются городские службы, управляющие компании, коллективы предприятий и учреждений, неравнодушные горожане.

В муниципалитете уже прошли две чистые пятницы. Следующая масштабная уборка состоится 19 апреля. Присоединиться к наведению порядка после зимы южносахалинцы смогут в ходе общегородского субботника 20 апреля и 27 апреля — в день общероссийского субботника. Кроме того, чистые пятницы пройдут в областном центре 26 апреля и 3 мая.