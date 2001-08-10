Южносахалинцам напоминают о недопущении слива жидких бытовых отходов на городские территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правообладателям земельных участков, домовладений, объектов, зданий и сооружений Южно-Сахалинска напоминают о необходимости соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований и проведения мероприятий по установке локальных очистных сооружений (ЛОС) на территории частных домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, на всей территории городского округа, кроме специально отведенных мест, установлен запрет на складирование, выливание жидких бытовых и иных отходов на землю и почву, в том числе на участки смежного землепользования, на проезды, улицы, тротуары, газоны, в водные объекты или водоотводные канавы, кюветы.
За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.
Более подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1500/2889.
Вместе с тем отметим, что граждане, обеспечившие ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей, а также осуществившие затраты на приобретение и установку локальных очистных сооружений канализации, имеют право на получение компенсационных выплат. С порядком предоставления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://www.yuzhno-sakh.ru/dirs/5107.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске на АЗС "Роснефть" выросли цены на бензин и дизель
11:28 Сегодня Беспилотники используют для восстановления сахалинских лесов
10:03 Сегодня Для сахалинцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС
10:17 Сегодня Рок-группа "МЕТТА" представила свою новую программу на Сахалина
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
11:22 12 Апреля Сахалинка ответит в суде за предоставление косметологических услуг без лицензии
12:14 12 Апреля Вице-мэр Дмитрий Хайбриев провел встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
15:43 12 Апреля В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
15:23 22 Марта В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
Выбор редакции
- 13:10 Сегодня Скверы и общественные пространства Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону
- 12:01 Вчера За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем на 5 тысяч тонн
- 17:28 15 Апреля Дорожные службы Южно-Сахалинска усилили уборку городских улиц
- 15:15 12 Апреля Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?