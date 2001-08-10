Южносахалинцам напоминают о недопущении слива жидких бытовых отходов на городские территории

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правообладателям земельных участков, домовладений, объектов, зданий и сооружений Южно-Сахалинска напоминают о необходимости соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований и проведения мероприятий по установке локальных очистных сооружений (ЛОС) на территории частных домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, на всей территории городского округа, кроме специально отведенных мест, установлен запрет на складирование, выливание жидких бытовых и иных отходов на землю и почву, в том числе на участки смежного землепользования, на проезды, улицы, тротуары, газоны, в водные объекты или водоотводные канавы, кюветы.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.

Более подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1500/2889.

Вместе с тем отметим, что граждане, обеспечившие ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей, а также осуществившие затраты на приобретение и установку локальных очистных сооружений канализации, имеют право на получение компенсационных выплат. С порядком предоставления можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://www.yuzhno-sakh.ru/dirs/5107.