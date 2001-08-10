Стратегическая сессия по кампусу "СахалинТех" с участием федерального министра открылась в СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стратегическая сессия «Кампус СахалинТех как драйвер развития региона и университета» проходит в Сахалинском государственном университете с 16 по 18 апреля. Заявленная цель – определение основных направлений стратегии исследований в университете и шагов по её реализации на горизонте 3 и 5 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
– Развитие университета – это очень сложное дело, здесь важно иметь желание нескольких активных, заинтересованных сторон, и у Сахалинского государственного университета сегодня всё это есть, – подчеркнул в приветственном слове министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – Есть новая команда университета и коллектив, настроенный на движение вперёд, заинтересованность региона и личная вовлечённость главы региона. И в дополнение к этому бизнес, который тоже готов участвовать в постановке задач и давать соответствующие ресурсы.
Университету придётся по сути сформировать другую культуру управления, и это будет уже другой университет. Такие преобразования сложно сделать в очень короткий временной период, поэтому нужно рассчитывать на планомерное развитие в течение 5–10 лет.
Министр пожелал участникам плодотворной работы и отметил, что через такие стратегические сессии в университете появляются новые партнёрства между научными организациями, расположенными как в регионе, так и за пределами Сахалина. Потому что поставленные задачи сложно будет решать, опираясь только на собственные силы.
– Мы взяли курс на «университет 4.0», поэтому не ждём, когда построим кампус, мы уже строим лаборатории, которые там будут находиться, – заверил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Проводится работа по поиску людей, которые будут там работать. Люди и их знания – это самая важная составляющая. Также мы продолжим формировать отношения с базовыми компаниями на Сахалине и будем стараться сделать так, чтобы образовательная часть находилась в тех местах, где идут производственные процессы.
Участники сессии работают в пяти тематических группах, посвящённых нефтегазовым проектам, управлению регионом, климату и экологии, водородной энергетике, а также функциям СахГУ в социально-экономическом развитии региона.
– В группе, которая обсуждает социально-экономическое влияние университета на регион,, мы выбрали для себя ряд приоритетных направлений, – сообщил и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Сейчас прорабатываем и прописываем сценарии, на каких принципах всё будет строиться. Что меняется в подготовке студента, что меняется в деятельности преподавателя, научного сотрудника, в чём будет отличие от старого подхода. Какой продукт будет на выходе и как он будет влиять на образовательный процесс в том числе.
По такой же схеме строится работа и остальных групп. В течение трёх дней им предстоит решить ряд важных вопросов, а итоги будут представлены в заключение сессии перед губернатором и гостями из сферы индустрии.
Для того, чтобы рассмотреть вопросы с разных сторон, помимо сотрудников университета, в сессии принимают участие академические партнёры, индустриальные партнёры, а также представители органов власти – министры и заместители министра. Их задача – посмотреть на развитие университета со своей стороны, оценить, насколько это важно для региона или бизнеса и какое участие может в этом процессе принять каждая из сторон.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске на АЗС "Роснефть" выросли цены на бензин и дизель
11:28 Сегодня Беспилотники используют для восстановления сахалинских лесов
10:03 Сегодня Для сахалинцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС
10:17 Сегодня Рок-группа "МЕТТА" представила свою новую программу на Сахалина
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
11:22 12 Апреля Сахалинка ответит в суде за предоставление косметологических услуг без лицензии
12:14 12 Апреля Вице-мэр Дмитрий Хайбриев провел встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
15:43 12 Апреля В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
15:23 22 Марта В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
Выбор редакции
- 13:10 Сегодня Скверы и общественные пространства Южно-Сахалинска готовят к летнему сезону
- 12:01 Вчера За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем на 5 тысяч тонн
- 17:28 15 Апреля Дорожные службы Южно-Сахалинска усилили уборку городских улиц
- 15:15 12 Апреля Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?