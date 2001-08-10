Стратегическая сессия по кампусу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стратегическая сессия «Кампус СахалинТех как драйвер развития региона и университета» проходит в Сахалинском государственном университете с 16 по 18 апреля. Заявленная цель – определение основных направлений стратегии исследований в университете и шагов по её реализации на горизонте 3 и 5 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

– Развитие университета – это очень сложное дело, здесь важно иметь желание нескольких активных, заинтересованных сторон, и у Сахалинского государственного университета сегодня всё это есть, – подчеркнул в приветственном слове министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – Есть новая команда университета и коллектив, настроенный на движение вперёд, заинтересованность региона и личная вовлечённость главы региона. И в дополнение к этому бизнес, который тоже готов участвовать в постановке задач и давать соответствующие ресурсы.

Университету придётся по сути сформировать другую культуру управления, и это будет уже другой университет. Такие преобразования сложно сделать в очень короткий временной период, поэтому нужно рассчитывать на планомерное развитие в течение 5–10 лет.

Министр пожелал участникам плодотворной работы и отметил, что через такие стратегические сессии в университете появляются новые партнёрства между научными организациями, расположенными как в регионе, так и за пределами Сахалина. Потому что поставленные задачи сложно будет решать, опираясь только на собственные силы.

– Мы взяли курс на «университет 4.0», поэтому не ждём, когда построим кампус, мы уже строим лаборатории, которые там будут находиться, – заверил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. – Проводится работа по поиску людей, которые будут там работать. Люди и их знания – это самая важная составляющая. Также мы продолжим формировать отношения с базовыми компаниями на Сахалине и будем стараться сделать так, чтобы образовательная часть находилась в тех местах, где идут производственные процессы.

Участники сессии работают в пяти тематических группах, посвящённых нефтегазовым проектам, управлению регионом, климату и экологии, водородной энергетике, а также функциям СахГУ в социально-экономическом развитии региона.

– В группе, которая обсуждает социально-экономическое влияние университета на регион,, мы выбрали для себя ряд приоритетных направлений, – сообщил и. о. ректора СахГУ Александр Самардак. – Сейчас прорабатываем и прописываем сценарии, на каких принципах всё будет строиться. Что меняется в подготовке студента, что меняется в деятельности преподавателя, научного сотрудника, в чём будет отличие от старого подхода. Какой продукт будет на выходе и как он будет влиять на образовательный процесс в том числе.

По такой же схеме строится работа и остальных групп. В течение трёх дней им предстоит решить ряд важных вопросов, а итоги будут представлены в заключение сессии перед губернатором и гостями из сферы индустрии.

Для того, чтобы рассмотреть вопросы с разных сторон, помимо сотрудников университета, в сессии принимают участие академические партнёры, индустриальные партнёры, а также представители органов власти – министры и заместители министра. Их задача – посмотреть на развитие университета со своей стороны, оценить, насколько это важно для региона или бизнеса и какое участие может в этом процессе принять каждая из сторон.