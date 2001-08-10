Беспилотники используют для восстановления сахалинских лесов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе стартовали работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экология". В Восточном лесном хозяйстве для этого используют беспилотники. С их помощью специалисты могут оценить состояние питомников для деревьев и прилегающую к ним территорию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Начиная от федеральной трассы, ведущей в Поронайский район, до питомника - около четырех километров. Сотрудники лесного хозяйства изучили картинку, которую снял дрон. Они пришли к выводу, что снег в питомнике сошел и можно начинать подготовку дороги к использованию.

В этом году в Поронайском районе планируют высадить деревья на площади 32,7 га. Для этой цели в ближайшее время в питомнике начнут выкапывать трёхлетние сеянцы ели аянской.

- Беспилотники в основном мы используем для мониторинга пожарной обстановки в лесу, смотрим, нет ли где очагов возгорания. А теперь решили применить новую технику и в деле лесовосстановления, - рассказал директор Восточного лесного хозяйства Александр Ковалёв.

В Юго-Западном лесном хозяйстве монтируют новое оборудование. Здесь начнут применять систему туманного полива. В новой теплице сахалинского лесного питомника она будет орошать сеянцы лиственницы и ели. Современный механизм оснащен датчиками, которые будут сигнализировать, когда нужно увлажнять почву и растения.

Высадка молодых деревьев запланирована на начало мая. Всего здесь высадят 65 тысяч хвойных, по 81 растению в каждой кассете.

- Осенью этого года мы планируем получить посадочный материал, который можно будет использовать при компенсаторных работах по лесовосстановлению, — отметила начальник лесопитомника Юго-Западного лесного хозяйства Алена Ваулина.

Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2024 году на территории Сахалинской области лесовосстановление запланировано на площади 700 гектаров.