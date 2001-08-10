Для сахалинцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах. Теперь клиенты смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 1,5 тыс. магазинах и практически* во всех регионах присутствия компании. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

Четвероногие друзья — значительная часть жизни человека. Чтобы сделать посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов, мы открываем свои двери перед домашними животными. На сегодняшний день в Сахалинской области уже 7 магазинов МТС в Южно-Сахалинске, Холмске, Корсаково ждут гостей с домашними питомцами. Pet-friendly концепция будет развиваться и дальше, в том числе и в нашем регионе», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.