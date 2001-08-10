В Южно-Сахалинске на АЗС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-сахалинские автомобилисты сообщают, что в сети АЗС "Роснефть" в ночь на 17 апреля произошло повышение цен на бензин и дизтопливо. Летнюю "солярку" начали продавать по 73 рубля за литр, пишет astv.ru.

Последнее повышение цен фиксировали на автозаправках в канун Нового года. Сейчас стоимость двух "ходовых" марок бензина и дизеля выросла на 30 копеек. АИ-92 стоил 54 рубля 85 копеек, сейчас - 55 рублей 15 копеек, АИ-95 теперь отпускают по 57 рублей за литр. Литр солярки стоил 72 рубля 70 копеек, теперь - 73 рубля.

Снимок новых цен на АЗС "Роснефть" утром опубликовали пользователи Telegram @avt0chat.