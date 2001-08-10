В Южно-Сахалинске скамейки и урны возвращают на улицы города после зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице в рамках работ по весенне-летнему содержанию на улицы города возвращают скамейки и урны, которые убирали на время снежного сезона, чтобы их не повредила специализированная техника при расчистке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сегодня скамейки и урны были установлены вдоль пешеходных зон и на остановочных пунктах по ул. Комсомольской, ул. Горького, пр. Победы. Далее работа продолжится ул. Ленина, ул. Вокзальной, пр. Мира и др. Мероприятия планируется завершить к 1 мая.

- Скамейки и урны традиционно возвращаем на их прежние места, где они стояли и в прошлом году, и на те места, на которые указывали горожане, обращаясь в городскую администрацию. Также дополнительно устанавливаем скамейки у остановочных павильонов с большой проходимостью людей, - рассказал начальник МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска» Сергей Федорук.

Кроме этого, в порядок приводят стационарные урны и скамьи, которые зимовали в городских скверах. Всего таких объектов более 850.

Работы по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети, общественных пространств после зимы продолжаются.