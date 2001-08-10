Тихоокеанское
информационное агентство
17 Апреля 2024
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16:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Украинской в Южно-Сахалинске временно закроют для проезда

Участок улицы Украинской в Южно-Сахалинске временно закроют для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения затронут грунтовый участок улицы в районе строящегося военного госпиталя. С 8.00 17 апреля до 17.00 19 апреля здесь будут проводить дорожные работы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Автовладельцев просят учитывать данную информацию. Проезд для спецтранспорта будет обеспечен.

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