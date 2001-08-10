В Южно-Сахалинске начался пожароопасный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все службы, осуществляющие контроль в данной сфере, находятся в режиме повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас главная задача специалистов — напомнить жителям города о правилах обращения с огнем в сухую погоду. Они распространяются на территории населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения и земли запаса.

Правила утверждены постановлением правительства Российской Федерации. Основные требования пожарной безопасности предполагают:

- запрет на использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигания отходов и тары;

- запрет на разведение открытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего пользования и территориях частных домовладений в населенных пунктах.

- В ближайшее время представители администрации Южно-Сахалинска совместно со специалистами Федерального государственного пожарного надзора планируют провести профилактические рейды. В первую очередь, по территориям СНТ. С целью проведения разъяснительных бесед с гражданами о соблюдении правил пожарной безопасности в домах, на участках и оказания методической помощи председателям, - рассказал заместитель директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска» Олег Соломанин.

Специалисты напоминают, что основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при использовании огня во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички и непотушенной сигареты. Правила пожарной безопасности в лесной зоне размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Добавим, за несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.

При возникновении возгорания необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.