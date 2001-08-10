В Южно-Сахалинске стартует седьмой сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие седьмого сезона физкультурных занятий на свежем воздухе от общественного объединения «Здоровье от Анатолича» пройдет в Южно-Сахалинске 4 мая. Ежегодно в этих мероприятиях принимают участие более 180 любителей здорового образа жизни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Традиционные занятия с различными упражнениями, состоящими из приседаний, отброса ног, подъема в стойку и отжиманий, будут проходить в течение нескольких месяцев.

- Наши тренировки могут посещать все желающие, независимо от уровня подготовки. Мы для каждого находим нужные нагрузки для улучшения физической формы и поддержания прекрасного настроения, - отметил тренер-общественник Андрей Мирошников.

Первая тренировка стартует в 9:00 по адресу: ул. Венская, 5 (спортшколы зимних видов спорта).

Физкультурные мероприятия проходят при поддержке областных министерства спорта и центра спортивной подготовки, департамента физической культуры и спорта г. Южно-Сахалинск, островных спортшкол летних видов спорта и зимних видов спорта и МАУ «Спортивный город».