Аэровокзал Южно-Сахалинска принял делегацию из Хабаровского авиаузла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый терминал островной столицы встретил коллег из международного аэропорта имени Г. И. Невельского города Хабаровска. Цель визита - знакомство с передовыми практиками и инновационными решениями аэровокзала, рассказали ТИА "Острова" в островном аэровокзале.

Воздушная гавань Южно-Сахалинска стала первой, где большая часть технологического оборудования и программного обеспечения сразу поставлялась российскими производителями. Большое впечатление на гостей произвели инновации в зоне регистрации пассажиров. Специализированная система одновременно оформляет пассажиров и их багаж, и отправляет необходимую информацию в производственно-диспетчерскую службу, где каждая операция фиксируется с помощью системы распределения ресурсов. Все операции проводятся на современных мобильных устройствах.

Персонал службы организации пассажирских перевозок уже обменивается данными и корректирует технологический график обслуживания в реальном времени. Это позволило отказаться от работы с бумажными носителями и сократить время на обработку и обмен данными. Сведения о производимых операциях автоматически поступают в единую систему аэровокзала Южно-Сахалинска.

«Благодаря отечественным решениям, мы смогли не только ускорить и оптимизировать процессы обслуживания в аэровокзале, но и укрепить свою технологическую независимость», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Помимо знакомства с цифровизацией производственных процессов, коллеги из Хабаровска посетили зону комплектации багажа. Её оснастили одной из самых современных и надежных систем на Дальнем Востоке, главное преимущество которой - пятиуровневая система безопасности.

Интроскопы, установленные на конвейерной ленте, позволяют тщательно досмотреть багаж со всех сторон, увеличивая или уменьшая изображение для более детального анализа. При обнаружении запрещенных предметов система блокирует попадание багажа на борт самолета. Благодаря автоматизации процесса аэровокзал Южно-Сахалинска ежедневно обрабатывает более 36 тонн багажа на вылет и прилет.

«Мы всегда стремимся налаживать общение с коллегами из других аэропортов, проанализировать лучшие практики, современные технологические решения, чтобы воплотить их в жизнь в аэропорту Хабаровск, особенно учитывая реализацию проекта строительства нового международного терминала. Кроме того, за годы эксплуатации нового терминала внутренних авиалиний мы накопили собственные знания и опыт, которыми тоже с удовольствием делимся с коллегами», - добавил генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Обмен опытом между дальневосточными аэропортами способствует повышению качества обслуживания пассажиров и внедрению лучших практик в авиационной отрасли.