В одном из скверов Южно-Сахалинска впервые высадили подснежники

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в этом году в качестве эксперимента высадили символ весны - подснежники. Местом для обустройства небольшой клумбы адонисов определили Сквер таможенников на проспекте Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала начальник управления охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая, идея посадить в черте города первоцветы пришла специалистам по озеленению города давно.

- И вот сегодня, в этот солнечный день, наше учреждение выехало на посадку подснежников, сейчас мы высаживаем адонис амурский. Понимая, что не все жители могут себе позволить выехать за город, решили порадовать людей небольшими красивыми островками цветов. В этом году начнем работу по высадке этих растений, в следующем, если опыт будет удачным, продолжим его в других скверах, чтобы и жители, и гости города могли порадоваться этим нежным цветам.

Местом высадки специалисты определили Сквер таможенников, так как здесь есть клумбы с многолетними цветами, и композиционное решение клумб позволяет дополнительно высадить между ними адонисы. По словам специалиста, они будут цвести несколько недель, потом «уйдут под землю», а на следующий год морозостойкие цветы первыми появятся из-под снега.

Как рассказала руководитель компании-подрядчика, питомника по озеленению города Наталья Красикова, сегодня в рамках эксперимента было высажено всего 100 штук адониса амурского.

- Адонисы мы вырастили в искусственной среде из посеянных семян. Нам интересен сам подход внедрения в систему озеленения города местных растений. Цветок высокодекоративен и морозостоек, выдерживает температуру до –30°C, в посадке и уходе неприхотлив, - комментирует Наталья Красикова.

Хотелось бы увидеть, подчеркивает она, в том числе, реакцию населения на необычные для городских улиц цветы. Сотрудники питомника обратились к жителям с просьбой бережно относиться к высаженным растениям, не ломать, не вытаптывать, проявить уважение к труду, бережно относиться ко всем клумбам города и зеленым насаждениям, которые совсем скоро будут радовать горожан яркими красками.

Благоустройство и создание комфортной городской среды является приоритетом в работе администрации и мэра Сергея Надсадина.