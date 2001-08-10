ВТБ начнет выдавать электронные удостоверения-карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ одним из первых подключается к масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца. С июня заказать и получить электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет во всех отделениях банка. Оно будет действовать наравне с бумажным документом, но предоставит владельцу расширенные возможности – его можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, получения льгот и скидок.

Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий станет удобным аналогом бумажной версии документа и в таком виде упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства – на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты.

«СВОи» станет также дебетовой картой для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Электронное удостоверение «СВОи» бессрочно, будет действовать по всей России и будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

«ВТБ обслуживает более 19,3 млн розничных клиентов и уже много лет выступает партнером государства в социальных программах. Мы поддерживаем переход на инновационные сервисы и улучшение качества жизни клиентов. С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий», – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет заказать как в офисе ВТБ, так и онлайн. Для его оформления обязательно понадобятся паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции. Предварительный прием заявок на выпуск карты «СВОи» ВТБ начнет в мае 2024 года.

доступна повышенная ставка по накопительному ВТБ-Счету - до 18% годовых. При переводе пенсии военного или силового ведомства банк начислит 3000 рублей.

Все ветераны боевых действий, которые станут новыми клиентами банка, автоматически подключаются к программе лояльности. С 1 мая кешбэк для них будет начисляться в рублях. Ветераны смогут выбирать и использовать дополнительные категории с вознаграждением до 25%, в программе также будут предусмотрены начисления за покупки в аптеках или супермаркетах.