Тихоокеанское
информационное агентство
16 Апреля 2024
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В заливе Мордвинова 17 апреля продолжится разрушение припая
13:54, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова 17 апреля продолжится разрушение припая

В заливе Мордвинова 17 апреля продолжится разрушение припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 17 апреля продолжится разрушение остатков припая в восточной части залива Мордвинова. Выходить на лед крайне опасно.

Телефон вызова экстренных служб:112.

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