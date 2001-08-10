На Сахалине военнослужащих учат обезвреживать растяжки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по установке и обезвреживанию растяжек на полигоне "Троицкий", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие тренируются в установке, поиске и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек.

Свой опыт военнослужащим передают ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. Кроме того, на практике инструкторы уделяют внимание основам создания минных полей, инженерных заграждений с использованием различных минно-взрывных устройств.

Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки мобилизованных военнослужащих ВВО.

Военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.

При проведении занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило — обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.

Помимо обезвреживания мин на полигонах, сапёры выполняют проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях с целью их преодоления военнослужащими и техникой.