На Сахалине военнослужащих учат обезвреживать растяжки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по установке и обезвреживанию растяжек на полигоне "Троицкий", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Военнослужащие тренируются в установке, поиске и обезвреживании мин-ловушек, самодельных взрывных устройств, а также замаскированных растяжек.
Свой опыт военнослужащим передают ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. Кроме того, на практике инструкторы уделяют внимание основам создания минных полей, инженерных заграждений с использованием различных минно-взрывных устройств.
Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки мобилизованных военнослужащих ВВО.
Военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.
При проведении занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило — обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.
Помимо обезвреживания мин на полигонах, сапёры выполняют проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях с целью их преодоления военнослужащими и техникой.
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