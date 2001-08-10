Тихоокеанское
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12:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Архивный отдел администрации Южно-Сахалинска проведет день открытых дверей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Архивный отдел Управления документационного обеспечения МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» 18 апреля проведет день открытых дверей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. 

Специалисты расскажут о предоставлении государственных (муниципальных) услуг, проконсультируют и покажут наглядно все этапы подачи заявления в электронной форме на портале Госуслуг.

Прием будет осуществляться специалистами в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69.

Справочную информацию можно получить по телефону 300-829 (добавочные 1-6).

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