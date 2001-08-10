За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем на 5 тысяч тонн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю.
За отчетный период проконтролирован экспорт 872 партии рыбы и морепродуктов общим весом 57 871,8 тонны, а также 5 партий прочей пищевой и непищевой продукции общим весом 59,3 тонны.
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 5 610 партий рыбы и морепродуктов общим весом 335 851,7 тонны.
За прошедшую неделю оформлено 566 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 77 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 670 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 81. В Китай оформлено 403 сертификата, в Республику Корея – 256, в ЕС через Республику Корея – 11 сертификатов.
Кроме того, оформлено 140 сертификатов при перевозках импортных партий.
Должностными лицами отобрано 518 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках мониторинга – 447 проба, по госзаданию – 16 проб, по обращению владельцев продукции – 55 проб.
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