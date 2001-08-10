На Сахалине прошла акция ко Дню экологических знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Земля – наш дом» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 апреля. Ее участниками стали восьмиклассники южно-сахалинской школы №5, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

С просветительской лекцией «Эколидеры: кто на самом деле спасает планету?» выступил председатель правления регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Андрей Витулин. Он рассказал о выдающихся личностях и их экологических инициативах, которые вносят значительный вклад в сохранение нашей планеты. Ребята проявили интерес к экологическим акциям и проектам, планируемым в Сахалинской области, а также к возможности стать их участниками.

Специалист СахОУНБ Лариса Бородина провела мастер-класс по печатной графике. Участники создали уникальные принты-оттиски с изображениями краснокнижных животных и птиц островного региона в технике линогравюры.

Кроме того, ребята познакомились с книжной выставкой «Наша Земля в наших руках» из фондов областной научной библиотеки. Представленные на ней книги и периодические издания рассказывают о биологическом разнообразии нашей планеты и напоминают об экологических проблемах, стоящих перед человечеством. Один из разделов экспозиции посвящён борьбе с пластиковым загрязнением на островах.