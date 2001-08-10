"РВК-Сахалин" обещает благоустроить поврежденные территории
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты водоканала начали благоустраивать участки города, где проводятся восстановительные работы на сетях. Строительные и ремонтные работы стали возможны с наступлением теплой и сухой погоды, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Восстановление благоустройства – обязательная часть инвестиционной и производственной программы предприятия.
В этом году в Южно-Сахалинске будет заменено около 12 тысяч метров сетей. Из них: 8 тысяч метров водопровода и 4 тысячи метров сетей канализации. В первую очередь замене подлежат аварийные трубы, которые не ремонтировались десятилетиями. После окончания работ на сетях специалисты приведут в порядок и территорию.
Еще 3,6 тысячи метров сетей будут построены с нуля. Масштабное обновление ждут и коммуникации внутри 16-ти дворовых территорий.
«Такие работы возможно проводить ограниченное время в году. И теплый сезон дает нам такую возможность. Сейчас жители города, вероятно, замечают локации, в которых проводят работы. И их объем ближе к лету будет возрастать. Они необходимы для обеспечения стабильного и качественного водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске. Работы идут по графику, финальный этап которого – обязательное восстановление благоустройства поврежденной территории по окончании работ», - отметил директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Андрей Еремеев.
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