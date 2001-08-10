Тихоокеанское
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08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье котенок леопарда сделал милое фото

В Приморье котенок леопарда сделал милое фото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Котенок леопарда познакомился с «лесной» фотокамерой в Приморье и сделал милый снимок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт ФГБУ "Земля леопарда".

"Тонкий слух помог ему определить ее местонахождение, а острое зрение - хорошенько разглядеть. По своей природе леопарды очень любопытны. И чем моложе хищник, тем это сильнее проявляется", - отметили сотрудники нацпарка.

Свыше 420 штук работают на "Земле леопарда" круглосуточно.

Фото: Emmanuel Rondeau, ФГБУ "Земля леопарда"

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