Глава Минобрнауки России: Кампус СахалинТех – не только новые стены, но и передовое образование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходит 15-16 апреля семинар-совещание «Роль университетов в решении задач развития Дальнего Востока». Губернатор Валерий Лимаренко на установочной сессии презентовал строящийся кампус мирового уровня СахалинТех, где будет действовать новый формат «Университета 4.0». Это значит, что ученые будут решать задачи науки и подготовки кадров непосредственно для бизнеса и рядом с бизнесом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В семинаре-совещании на Сахалине принимают участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также представители федеральных и региональных органов власти, индустриальные партнеры и руководители российских вузов – участников программы «Приоритет-2030. Дальний Восток». Участники сформировали решения по усилению взаимодействия науки и бизнеса для укрепления экономики Дальнего Востока, развития импортозамещения, повышения комфорта жизни в регионах.

В Южно-Сахалинске опережающими темпами возводят передовой кампус СахалинТех. Студенческий городок на 1500 человек должны сдать в 2025 году, а научно-образовательный центр – в 2026-ом. Не дожидаясь завершения строительства, уже сегодня запущена трансформация образовательных программ.

– Кампус СахалинТех в рекордные сроки был запроектирован, и развернулась стройка. У нас в федеральной программе реализуется 17 таких проектов. Сахалинский проект очень быстро, динамично реализуется. Строительство будет завершено в ближайшие годы, но гораздо более серьезная задача – трансформировать университет и выстроить партнерство вуза с бизнесом и наукой. Кампус – это не только новые стены, красивое и удобное пространство, но и передовое образование, – прокомментировал Валерий Фальков.

– Кампус – это не градостроительный проект. Это, в первую очередь, экономический проект. Нужно, чтобы университет был одной из главных причин, не только, почему в этом городе живут, но и почему сюда приезжают. В Южно-Сахалинске мы объехали много площадок и увидели, что СахалинТех становится такой фишкой. Но только при лидерской позиции и личном внимании губернатора можно достичь результата, – добавил Алексей Чекунков.

Уже в этом году создаются научные лаборатории СахалинТех, где студенты будут получать реальные практические знания, а ученые займутся научными разработками для предприятий, работающих на мировом рынке. На базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка откроется 21 научная лаборатория по обслуживанию шельфовых проектов и глубокой переработке углеводородов.

– Сейчас происходят глобальные экономические изменения, рынки Европы гаснут, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе стремительно растут. В новых условиях, бок о бок с бизнесом будет интересно учиться студентам, а ученым – защищать диссертации по освоению шельфа, глубинным роботам и горизонтальному бурению. Задача власти не просто построить кампус, а качественно перезагрузить университет, сделать обучение в нем востребованным и престижным. Наши талантливые молодые специалисты нужны Сахалину и Курилам. Открыто говорит об этом и бизнес. В ближайшие годы им будет создано свыше 15 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в логистике, перерабатывающей сфере, индустрии гостеприимства, агропромышленном комплексе, – отметил Валерий Лимаренко.

На Сахалине реализуется и ряд других проектов, призванных обеспечить технологический прорыв региона. Создается центр водородного инжиниринга с опытным полигоном. В Сахалинском агропромышленном парке открывают лабораторию по биотехнологиям. Также в центре внимания – беспилотные летательные технологии, искусственный интеллект, экономика Мирового океана.