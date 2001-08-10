Дорожные службы Южно-Сахалинска усилили уборку городских улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня город приводят в порядок около 60 единиц специализированной техники и более 100 сотрудников. Масштабная уборка областного центра после зимы началась в Южно-Сахалинске 1 апреля в рамках «Месячника чистоты», объявленного мэром города Сергеем Надсадиным, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, в городе продолжается работа по уборке мусора, смету грязи с прилотковых зон проезжей части.

Комплексная весенняя очистка улиц - это большая и сложная работа. В первой половине дня бригады дорожников работают вручную, убирая основную массу грязи с самых загрязненных участков, вслед за ними проходят машины-пылесосы, которые собирают пыль с проезжей части и тротуаров. После них по дорогам «набело» проходят поливомоечные машины. Многие участки тротуаров дорожники шаг за шагом моют с использованием шланга.

Поливомоечные работы развернуты во многих районах города. Сегодня техника работает на ул. Ленина, Сахалинской, Больничной, Авиационной, Горького, по пр. Победы, на ул. Бумажной и Фабричной. Уборка ведется практически в круглосуточном режиме, город приводят в порядок около 120 рабочих.

Комплекс традиционных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству областного центра направлен на приведение в порядок городской территории после зимы. Кроме дорог и тротуаров в эти дни выполняется помывка автобусных павильонов, уборка скверов, вывоз несанкционированных свалок. Уборка затронет как центральные улицы, так и отдаленные районы городского округа.

Напомним, первый общегородской субботник состоится в Южно-Сахалинске 20 апреля.