Сахалинским школьникам рассказали о подвигах и героях Советского Союза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивный урок «День рождения героя» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 апреля. Участниками встречи стали восьмиклассники южно-сахалинской школы №8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Светлана Добровольская рассказала, что ровно 90 лет назад в апреле 1934 года в СССР была учреждена новая высшая государственная награда — звание героя Советского Союза. Первыми Героями в 1934 году стали лётчики, осуществившие эвакуацию участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин», затонувшего в Беринговом море. Спикер отметила, что изначально никакие знаки отличия к данному званию не предусматривались, а выдавалась только грамота. Дополнительный знак отличия для Героя – медаль «Герой Советского Союза» – была учреждена в 1939 году. В октябре этого же года был утверждён внешний вид медали, которая получила название «Золотая Звезда».

Мероприятие завершилось викториной, в которой участникам требовалось найти ответы с помощью QR-кода в первоисточнике, доступном на портале Президентской библиотеки. Игроки узнали о таких героях Советского Союза, как Александр Покрышкин, Владимир Ермак, Виктор Талалихин, Зина Портнова, Валентина Гризодубова и многих других.

Все участники викторины получили сладкие призы.