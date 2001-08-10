Сахалинским школьникам рассказали о подвигах и героях Советского Союза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интерактивный урок «День рождения героя» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 апреля. Участниками встречи стали восьмиклассники южно-сахалинской школы №8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Специалист регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Светлана Добровольская рассказала, что ровно 90 лет назад в апреле 1934 года в СССР была учреждена новая высшая государственная награда — звание героя Советского Союза. Первыми Героями в 1934 году стали лётчики, осуществившие эвакуацию участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин», затонувшего в Беринговом море. Спикер отметила, что изначально никакие знаки отличия к данному званию не предусматривались, а выдавалась только грамота. Дополнительный знак отличия для Героя – медаль «Герой Советского Союза» – была учреждена в 1939 году. В октябре этого же года был утверждён внешний вид медали, которая получила название «Золотая Звезда».
Мероприятие завершилось викториной, в которой участникам требовалось найти ответы с помощью QR-кода в первоисточнике, доступном на портале Президентской библиотеки. Игроки узнали о таких героях Советского Союза, как Александр Покрышкин, Владимир Ермак, Виктор Талалихин, Зина Портнова, Валентина Гризодубова и многих других.
Все участники викторины получили сладкие призы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В Приморье котенок леопарда сделал милое фото
- 09:57 Сегодня На Сахалине прошла акция ко Дню экологических знаний
09:01 Сегодня "РВК-Сахалин" обещает благоустроить поврежденные территории
09:26 Сегодня На Камчатке подрядчик, строивший проезд, подозревается в мошенничестве
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
11:22 12 Апреля Сахалинка ответит в суде за предоставление косметологических услуг без лицензии
12:14 12 Апреля Вице-мэр Дмитрий Хайбриев провел встречу с жителями Дальнего и Ёлочек
15:43 12 Апреля В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
15:23 22 Марта В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
Выбор редакции
- 12:01 Сегодня За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем на 5 тысяч тонн
- 17:28 Вчера Дорожные службы Южно-Сахалинска усилили уборку городских улиц
- 15:15 12 Апреля Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 12 Апреля В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?