"РВК-Сахалин" стала участником федерального проекта "Работа России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«РВК-Сахалин» приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На стенде предприятия специалисты службы по подбору персонала встречались с претендентами и отвечали на их вопросы. Все желающие смогли на месте пройти собеседование, заполнить анкеты и задать интересующие вопросы.
В настоящее время в компании работает около 500 человек. Основная часть – это специалисты технических профессий. Коллектив предприятия не только обеспечивает непрерывную производственную деятельность, но и уже приступил к выполнению первоочередных задач по модернизации системы водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска.
По концессионному соглашению между Правительством Сахалинской области, Администрацией Южно-Сахалинска и федеральным оператором в сфере ЖКХ ГК «Росводоканал» специалистам предстоит осуществить работу по модернизации и повышению эффективности систем водоснабжения и водоотведения островной столицы.
Компания строит новые и реконструирует действующие объекты и сети. В конце 2023 года в периметр «РВК-Сахалин» вошел Анивский район – там будут реконструированы два крупных объекта водоотведения. Для решения масштабных и социально-значимых задач в компании открыт ряд дополнительных вакансий, о которых рассказали специалисты HR-службы.
Специалисты службы подбора персонала рассказали соискателям, что в группе компаний «Росводоканал», в которую входит «РВК-Сахалин», работает Академия дистанционного обучения, а также Совет молодых специалистов.
Кроме того, в компании действует институт кадрового резерва, который позволяет двигаться по карьерной лестнице, в том числе, с возможностью переезда в другие города присутствия группы компаний.
«Мы нацелены на прием компетентных и ответственных кандидатов. Наша компания гарантирует официальное трудоустройство, стабильную заработную плату и полный социальный пакет. Работа в «РВК-Сахалин» – хороший шанс построить карьеру в коммунальной отрасли», - отметила директор по персоналу Юлия Тимофеева.
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