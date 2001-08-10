В Южно-Сахалинске открылась выставка "Взаимосвязи"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
От знакомства до свадьбы – в лабиринт взаимоотношений двух художников пригласили участников авторской экскурсии по выставке «Взаимосвязи», организованной музеем книги Чехова в арт-пространстве «РОСТ» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.
Собравшихся приветствовали герои выставки – сахалинская художница Крошка-Любовь и Жой из Владивостока. Эти образы примерили на себя известные представители островного арт-сообщества Екатерина Завалишина и Герман Алкидный. Они рассказали историю любви двух творческих людей, воплощённую в различных произведениях искусства, созданных художниками Сахалина и Владивостока. В ней есть место и флирту, и любви на расстоянии, и песням под гитару, и даже ссорам. А как признались сами герои, не за горами и свадьба! Каждый этап отношений отражён на выставке. Скульптуры из проволоки соседствуют в экспозиции с живописными работами, а нежность цифровой графики оттеняет природная фактура настоящего горбыля.
– Я рад, что совместно с музеем книги Чехова удалось реализовать этот проект, меняющий стереотипы о том, как может быть реализовано выставочное пространство! Здорово, что на Сахалине так активно поддерживают творческие начинания, – поделился дизайнер экспозиции Павел Шугуров из Владивостока.
Приглашаем всех познакомиться с необычным воплощением искусства – на выставке «Взаимосвязи». Экспозиция в арт-пространстве «РОСТ» будет работать до 9 мая.
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