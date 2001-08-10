Тихоокеанское
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14:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В штабе общественной поддержки пройдет неделя тематических приемов по вопросам ЖКХ

В штабе общественной поддержки пройдет неделя тематических приемов по вопросам ЖКХ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя тематических приемов по вопросам ЖКХ пройдет с 15 апреля по 19 апреля 2024 года в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На вопросы жителей ответят руководители и специалисты областных и городских профильных ведомств.

График приемов:

15 апреля, 12:00-14:00:

▪Работа управляющих компаний (как сменить организацию или как добиться от нее выполнения обязательств). Благоустройство дворов и дворовых территорий (уборка снега, льда и т.д.).

16 апреля, 11:00-13:00:

Переселение из ветхого и аварийного жилья.

17 апреля, 11:00-13:00:

Вопросы проведения капитального ремонта МКД.

18 апреля, 11:00-13:00:

Проблемы газо-, водо- и электроснабжения в населенных пунктах области. Вопросы газификации домохозяйств (домовладений) в городском округе «Город Южно-Сахалинск».

19 апреля, 11:00-13:00:

Вопросы качественного предоставления коммунальных услуг населению. Тарифы и оплата услуг ЖКХ (льготы, перерасчеты и т.д.).

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки).

Телефон для справок: +7(4242) 500-090.

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