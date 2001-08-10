Вице-мэр Вячеслав Кожухов провел встречу с жителями Лугового

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мероприятии также приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выездные встречи с населением в селах и планировочных районах проводятся по поручению мэра Сергея Надсадина. Они позволяют горожанам обсуждать и решать проблемы округа в формате открытого диалога с администрацией.

Встреча с жителями Лугового прошла в отделе по управлению территорией и длилась около полутора часов. Большинство вопросов касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и переселения из ветхого и аварийного жилья.

- Мы проживаем на Гайдука, 5. Дом признан аварийным. Когда планируется переселение? Мы ждем уже несколько лет, - поинтересовалась жительница Лугового Елена Скворцова.

На данный момент управлением капитального строительства проектируется дом, предназначенный для переселения людей из аварийного общежития на Гайдука, 5. Также муниципалитет рассматривает варианты приобретения готовых квартир для переселенцев у застройщиков, которые ведут свою деятельность на территории городского округа.

В ходе встречи жители обратили внимание специалистов администрации на состояние дорог после зимы. На некоторых участках будут вестись работы по текущему ремонту, обустроены тротуары. Для более детального изучения вопросов, озвученных горожанами, в ближайшее время в Луговое планируется организовать комиссионные выезды представителей муниципалитета.

- Люди болеют за свою территорию. Во время встречи мы ответили на вопросы, которые жители задавали нам ранее. Это и проблемы водоотведения на некоторых адресах, и, опять же, благоустройства. К примеру, инициативная группа так называемого «Мордовского поселка» не раз высказывала пожелание об обустройстве спортивной площадки на своей территории. Земельный участок уже определен, в этом году приступят к проектированию новой зоны отдыха. Активное участие в этом вопросе принимает также депутат по округу, - отметил вице-мэр Вячеслав Кожухов.

Кроме этого, жителей Лугового уже много лет волнует отсутствие культурно-досугового центра в планировочном районе. Вопрос сейчас также находится в работе. Участникам встречи показали эскиз будущего проекта.

Добавим, выездные приемы вице-мэров и руководителей профильных структур продолжаются. Анонсы размещаются на официальном сайте муниципалитета, а также в аккаунтах администрации и мэра в социальных сетях (https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official).