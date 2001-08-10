Тихоокеанское
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13:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военные комиссариаты начали отправку в войска новобранцев весеннего призыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На острове Сахалин  военные комиссариаты Восточного военного округа (ВВО) начали отправку в войска ВВО молодого пополнения весеннего призыва, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе ВВО.

Ранее новобранцы прошли призывную и медицинскую комиссии с определением категории годности, а также мероприятия профессионально – психологического отбора.

Перед отправкой в воинские части Восточного военного округа (ВВО) личный состав молодого пополнения обеспечивается военной формой одежды, продовольственным пайком, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир» и персональными электронными картами.

Большинство призывников пройдут службу в воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской области.

Стоит отметить, что ни один призывник не будет отправлен в район проведения специальной военной операции.

Весенний призыв начался  1 апреля и продлится по 15 июля.

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