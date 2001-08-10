На Сахалине Алексей Чекунков и Валерий Фальков осмотрели площадку первого в России водородного полигона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков осмотрели площадку первого в России водородного полигона. Запуск объекта запланирован на июль 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Южно-Сахалинске главам двух федеральных ведомстве представили стартовые проекты Восточного водородного кластера: «Водородный завод», «Водородный поезд», «Центр водородных технологий передовой инженерной школы «Инженерия островов» и «Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном». Цель кластера: сформировать в островном регионе новую передовую отрасль экономики – водородную энергетику. В Специальном конструкторском бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения РАН (СКБ САМИ) в областном центре располагается базовая площадка Водородного полигона для испытаний и апробации оборудования. Уже в июле этого года здесь начнется отработка соответствующих технологий: в малой и большой энергетике, транспортной сфере, коммунальном хозяйстве. Успешные решения будут широко применяться в Сахалинской области, других регионах России и за рубежом. Большое внимание в рамках проекта водородного кластера отводится подготовке квалифицированных специалистов: от инженеров и проектировщиков до эксплуатирующего персонала. Практические занятия будут организованы на базе строящегося кампуса СахалинТех, научных лабораторий и учебного полигона передовой инженерной школы «Инженерия островов».

- Сахалинская область не зря занимает одно самых из первых мест в Российской Федерации по многим параметрам. Островной университет сегодня является одним из самых продвинутых с точки зрения статуса строительства кампуса, понимания плана, как стать научным, образовательным, технологическим центром федерального уровня. На Сахалине очень активно развивается экономика. В регионе на территориях опережающего развития, в Свободном порту Владивосток реализуются 116 проектов общим объемом 240 миллиардов рублей. Очень приятно видеть, что связка развития экономики, развития среды для жизни, развития образования, науки и технологий работает, создаются новые мощные объекты. То, что мы сегодня увидели, дает уверенность, что в течение ближайших двух лет Сахалинская область сделает еще один мощный рывок в части создания новых образовательных, технологических и комфортабельных объектов, - сказал Алексей Чекунков.

Сейчас на базе передовой инженерной школы «Инженерия островов» формируется лабораторный комплекс для практических занятий, исследований и разработок в области производства водорода, его хранения и транспортировки.

- В Южно-Сахалинске с опережением строится кампус СахалинТех. В 2025 году будут сданы комфортабельные общежития. В 2026-ом – научно-образовательный комплекс. Но мы не ждем окончания стройки. Уже сейчас формируем на имеющихся площадях лаборатории, которые будут обслуживать наши нефтегазовые предприятия. В СКБ САМИ строим водородный полигон. В дальнейшем у нас появится водородный завод, который будет использовать отработанные на полигоне технологии. Создаем лаборатории, связанные с созданием беспилотных авиационных систем, применением искусственного интеллекта. В целом при поддержке правительства России, наших базовых предприятий мы уже в этом году откроем 21 лабораторию. В них наши островные студенты под руководством преподавателей из федеральных вузов будут осваивать новые технологии и получать знания, которые пригодятся им в профессиональной деятельности, помогут развивать экономику региона, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На базе СКБ САМИ развернуты работы по проектированию и производству беспилотных авиационных систем. В школах региона внедрен образовательный модуль, в рамках которого ученики осваивают сборку, программирование и пилотирование дронов. Также налажен серийный выпуск беспилотников для нужд специальной военной операции.