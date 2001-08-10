Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2024
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18:23, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Более двух тысяч сахалинцев и курильчан приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля во всех муниципальных образованиях Сахалинской области прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Демография» и проходит одновременно во всех регионах России, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду.

«В этом году в Сахалинской области региональный этап ярмарки трудоустройства прошел на 28 площадках, 107 работодателей представили более 800 вакансий в сферах строительства, услуг, сельского хозяйства, промышленности», – рассказала Татьяна Бабич, руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

На площадках ярмарки жители области смогли пообщаться с ведущими работодателями островного региона, пройти собеседование и трудоустроиться на новое место работы.

«Это очень удобно, – поделилась впечатлениями Карина Тарасова, участница ярмарки трудоустройства. – Можно в одном месте встретиться с большим количеством работодателей, к каждому можно подойти и пообщаться, задать вопросы о зарплате, условиях работы. И выбрать то, что тебе подходит».

Многие участники ярмарки нашли работу почти сразу после ее открытия. Например, на вакансии Восточной горнорудной компании уже в первый час откликнулись 14 сахалинцев из различных муниципалитетов, один из соискателей по итогам собеседования получил работу, двое направлены на прохождение медосмотра для дальнейшего трудоустройства, и это еще только начало!

Гости ярмарки смогли подобрать себе не только подходящие вакансии, но и воспользоваться современными сервисами и услугами службы занятости: поучаствовать в мастер-классах и тренингах по развитию карьеры, узнать о возможностях бесплатного обучения и переобучения, посетить обучающие занятия для начинающих предпринимателей и многое другое. Для школьников и студентов были организованы профориентационные игры и консультации, где каждый из участников смог узнать о самых востребованных в Сахалинской области специальностях и определиться с будущей профессией.

«Мне очень понравилось на ярмарке, здесь много интересных площадок, – поделился Никита Иванченко, ученик 9 класса. – Я поучаствовал в мастер-классе по ювелирному делу, прошел профориентацию, хотя уже и определился с будущей профессией. Буду поступать на повара в техникум сервиса. На ярмарке как-раз были представители техникума, рассказали мне об условиях поступления, так что сходил не зря».

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства – это большой федеральный проект, который реализуется по всей стране в несколько этапов. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 28 июня.

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