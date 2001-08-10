Более 170 кубометров собранного мусора и 6 000 участников: вторая чистая пятница прошла в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К санитарным мероприятиям сегодня присоединились жители города, планировочных районов и сел, сотрудники предприятий и трудовые коллективы. Приводить в порядок областной центр также продолжают городские службы и коммунальные компании. Всего в чистой пятнице приняли участие более 6 500 южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На сегодняшний день главная задача санитарных мероприятий — ускорить таяние снега. Участники чистой пятницы ворошат снег, убирают сухую траву и листья, мусор. К наведению порядка подключились сотрудники различных предприятий и учреждений областного центра.
Как отмечают в управлении мониторинга городского хозяйства, за каждой организацией закреплен определенный участок. Например, на общественной территории в 3-м микрорайоне сегодня уборкой занимались сотрудники структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска.
- В основном уборка ведется на различных пустырях, аллеях, водоохранных зонах, берегах рек. Мы продолжаем обеспечивать организации и жителей инвентарем. На сегодняшний день выдано порядка 1000 пар перчаток, около 3000 мешков и 400 единиц грабель, лопат, метел. Мы приглашаем южносахалинцев присоединиться к чистым пятницам и субботникам, навести порядок возле своих домов и сделать наш город еще более красивым и комфортным, - отметила начальник отдела мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Ольга Тарская.
Инвентарь, перчатки, мешки для уборки мусора горожане могут получить в своей УК. Департамент городского хозяйства обеспечил управляющие организации необходимым оборудованием. Узнать адрес и телефон УК можно на официальном сайте администрации города: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082.
За сегодняшний день горожане собрали порядка 176 кубометров мусора. Всего с момента старта чистых пятниц - 219 м3. Отметим, в дни проведения мероприятий по санитарной очистке города полигон ТБО с 9.00 до 19.00 будет бесплатно принимать от организаций и жителей собранный мусор — смет, старые ветки, коммунальные отходы. Исключение составляют строительный мусор и картон.
Дополнительную информацию об участии в мероприятиях по санитарной очистке можно получить в рабочее время в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64а, каб. 103) или по телефону: 300-461 (доб. 3, 5, 9).
Следующая масштабная уборка состоится 19 апреля. Кроме того, чистые пятницы пройдут в областном центре 26 апреля и 3 мая. Присоединиться к наведению порядка после зимы южносахалинцы смогут и в ходе общегородского субботника 20 апреля и 27 апреля — в день общероссийского субботника.
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