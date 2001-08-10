В Южно-Сахалинске продолжат выбирать образцовые подъезды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск вновь присоединился к конкурсу «Подъезд образцового содержания», в рамках которого горожане ежемесячно определяют самые уютные, креативные подъезды. По итогам года, самые благоустроенные общественные места в различных номинациях выберут и на уровне области. Победители получат призы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса отбираются в первую рабочую неделю каждого месяца. Так, с 2 по 8 мая включительно заявки могут подавать как собственники жилья, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы необходимо направлять на электронный адрес: [email protected]. Телефон для справок: 300-469 (доб. 3). Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города.
Победителей муниципального этапа будут выбирать путем онлайн-голосования, которое проходит на региональном портале Острова.65. В течение семи дней у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.
В декабре все победители ежемесячных конкурсов выйдут на региональный этап. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой будут определены три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии. Они будут учитывать различные критерии – как технические, так и эстетические.
Работы по ремонту подъездов в том числе ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение»
Также любая управляющая компания может получить субсидию и возместить 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений. Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих жителей. Чем активнее они будут в этом вопросе, тем быстрее их дом станет уютнее и комфортнее. Для этого жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников или по предложениям совета дома.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?