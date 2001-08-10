В Южно-Сахалинске продолжат выбирать образцовые подъезды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск вновь присоединился к конкурсу «Подъезд образцового содержания», в рамках которого горожане ежемесячно определяют самые уютные, креативные подъезды. По итогам года, самые благоустроенные общественные места в различных номинациях выберут и на уровне области. Победители получат призы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса отбираются в первую рабочую неделю каждого месяца. Так, с 2 по 8 мая включительно заявки могут подавать как собственники жилья, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы необходимо направлять на электронный адрес: [email protected]. Телефон для справок: 300-469 (доб. 3). Форма заявки размещена на официальном сайте администрации города.

Победителей муниципального этапа будут выбирать путем онлайн-голосования, которое проходит на региональном портале Острова.65. В течение семи дней у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.

В декабре все победители ежемесячных конкурсов выйдут на региональный этап. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой будут определены три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии. Они будут учитывать различные критерии – как технические, так и эстетические.

Работы по ремонту подъездов в том числе ведутся в рамках губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение»

Также любая управляющая компания может получить субсидию и возместить 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений. Какие виды работ будут выполнены в подъезде, зависит от самих жителей. Чем активнее они будут в этом вопросе, тем быстрее их дом станет уютнее и комфортнее. Для этого жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Окончательное решение о предстоящих работах принимается на общем собрании собственников или по предложениям совета дома.