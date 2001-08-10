Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр, которые пройдут в начале 2025 года на Сахалине, специалисты Минспорта России оценили спортивные объекты, их подготовленность и инфраструктуру к масштабным соревнованиям. Островной регион посетили заместитель директора департамента спорта высших достижений Анжела Тимошина и начальник отдела зимних видов спорта департамента спорта высших достижений Елена Буданова, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Увидев своими глазами спортивные сооружения Сахалинской области, а также огромную заинтересованность островных правительства и минспорта в качественном проведении Российско-Китайских игр, появилось доверие. Чувствуется уверенность в том, что к проведению Игр здесь подойдут со всей ответственностью, они получатся яркими и запоминающимися, как для российской, так и для китайской сторон, - отметила Анжела Тимошина.

Гости острова посетили учебно-тренировочный центр «Восток», ледовый комплекс «Арена Сити», спортшколу «Кристалл», лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», спортобъекты горы Парковой. Помимо этого, прошли встречи с заместителем председателя правительства Сахалинской области Владимиром Ющуком, главой островного минспорта Артёмом Подшиваловым и директором областного центра спортивной подготовки Алексеем Никоновым.

- Большое внимание гостей острова было уделено учебно-тренировочному центру «Восток». Помимо того, что на его территории запланировано проведение некоторых видов спорта, этот объект рассматривается как основной для проживания спортсменов. Конечно, нам очень приятно, что дана высокая оценка подготовленности нашего объекта. Поэтому с нетерпением ждём старта Игр, - рассказал директор островного центра спортивной подготовки Алексей Никонов.