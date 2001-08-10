Почти 3 тысячи звонков поступило в диспетчерскую службу сахалинского оператора по ТКО с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В АО «Управление по обращению с отходами» подвели итоги работы диспетчерской службы за первый квартал. С начала года операторы приняли больше 2800 обращений. Пик звонков пришелся на февраль – за самый короткий месяц в году к диспетчерам обратились более 1200 раз.

- В феврале у сахалинцев пропала возможность оплачивать счета за услугу «Обращение с ТКО» в кассах платежного агента «ПАО ДЭК». Поэтому сахалинцы активно обращались в диспетчерскую службу, чтобы узнать о других способах бескомиссионной оплаты. Также жители области звонят, чтобы сообщить о переполненных контейнерах. В этом случае мы сообщаем координаты контейнерной площадки перевозчику для оперативного принятия мер. Иногда потребители хотят узнать время вывоза отходов или сообщают о сломанных контейнерах, - рассказала оператор диспетчерской службы Татьяна Морозова.

Диспетчерская служба играет важную роль в координации и управлении деятельности регионального оператора по ТКО. В задачи специалистов входят приём заявок от жителей области, консультация, уточнение о графике вывоза, поддержка оперативной связи с водителями мусоровозов, срочное реагирование на нештатные ситуации, например, авария или задержка выгрузки, контроль за исполнением задач, связанными с обращениями граждан.

Напомним, связаться со специалистами Управления можно по телефонам 8-(4242)-55-61-66, 8-914-740-49-08. Кроме того, обратиться с вопросами можно с помощью WhatsApp 8-914-740-49-08 (звонки в приложении WhatsApp не принимаются!), указав при этом ФИО, адрес и проблему. Операторы работают ежедневно с 09:00 до 17:00.