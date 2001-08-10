В Поронайске продолжаются профилактические мероприятия в образовательных организациях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с помощником Поронайского городского прокурора и начальником Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН провели встречу с учащимися вечерней школы. Темой встречи стала острая проблема 21 века – терроризм.

Цель беседы - дать подросткам представление о терроризме и его проявлениях, убедить в необходимости постоянного выполнения мер предосторожности уменьшающих вероятность стать жертвой террористов, научить правилам поведения при угрозе и во время террористического акта.

Подросткам разъяснили об ответственности за ложный вызов о теракте, за распространение в сети Интернет сообщений о призыве в участии в теракте.

Также, острой проблемой является тема распространения и потребления наркотических веществ. Ребятам рассказали о вреде потребления наркотиков, в том числе об ответственности за хранение, употребление, распространение наркотических веществ.

Встречу завершили демонстрацией видео-ролика, в котором пошагово рассказывается как действовать в школе при террористической угрозе.