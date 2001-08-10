Тихоокеанское
информационное агентство
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В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
14:41, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске продолжаются профилактические мероприятия в образовательных организациях

В Поронайске продолжаются профилактические мероприятия в образовательных организациях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с помощником Поронайского городского прокурора и начальником Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН провели встречу с учащимися вечерней школы. Темой встречи стала острая проблема 21 века – терроризм. 
 
Цель беседы - дать подросткам представление о терроризме и его проявлениях, убедить в необходимости постоянного выполнения мер предосторожности уменьшающих вероятность стать жертвой террористов, научить правилам поведения при угрозе и во время террористического акта.
 
Подросткам разъяснили об ответственности за ложный вызов о теракте, за распространение в сети Интернет сообщений о призыве в участии в теракте.
Также, острой проблемой является тема распространения и потребления наркотических веществ. Ребятам рассказали о вреде потребления наркотиков, в том числе об ответственности за хранение, употребление, распространение наркотических веществ.
 
Встречу завершили демонстрацией видео-ролика, в котором пошагово рассказывается как действовать в школе при террористической угрозе.

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