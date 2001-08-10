Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проведению процедуры предварительного голосования «Единой России» был посвящен экспертный круглый стол «ЕДГ 2024. Процесс выдвижения на предварительное голосование, портрет кандидата, новации в процедуре», который прошёл в Центральном исполкоме партии. Участие в нём приняли ведущие политологи и политконсультанты.

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в этом году в выборах планируется участие более 46 миллионов избирателей. Партия подходит к ним с беспрецедентно высоким уровнем поддержки, успешно отработав президентскую кампанию.

Он напомнил, что процедуре предварительного голосования в этом году исполняется 15 лет. Она зарекомендовала себя как открытая, надежная и конкурентная, а ее цифровая система не имеет аналогов в России и в мире.

«Особая тема в текущем политическом сезоне – участники СВО. Мы ввели особые условия их участия – они получают дополнительные 25% голосов, для них действуют более удобные условия выдвижения, и мы не предъявляем к ним требование по размещению видеоконтента», – рассказал он.

Существенное изменение в этом году – в предварительном голосовании могут участвовать представители любой партии. Но в момент, когда они становятся победителями, они должны стать членами или сторонниками «Единой России». Также изменили процедуру выдвижения кандидатов на должности высших должностных лиц.

Сергей Перминов отметил, что промежуточные итоги заявочной кампании на предварительное голосование говорят о том, что 40% участников процедуры – женщины. Молодёжь (до 35 лет) – 30%. Членов партии – 52%, сторонников – 26%, беспартийных - 22%. Депутатов различных уровней – 17%.

«Представители малого, среднего предпринимательства, коммерции – более 23%. Волонтёры – 20%. Представители сфер образования и ЖКХ – 11-15% участников. Кандидатов-участников СВО по состоянию на 10 апреля – 45 человек», – рассказал он.

Как подчеркнул председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, «Единая Россия» может стать центром интеграции новой элиты. Сформировать ее поручил Президент в Послании.

«Здесь крайне важная задача – превращение участников СВО, которые приходят в политику, в эффективных квалифицированных политиков. То есть стоит задача «продюсирования» новой элиты», - считает он.

По его словам, предварительное голосование «Единой России» и дальнейшая кампания-2024 года – это проекция выборов в Госдуму, которые пройдут в 2026 году.

«Сохраняется проекция, что «Единая Россия» - партия Президента. У партии исторически высокие рейтинги. И соответственно, одна из главных возможностей текущего ЕДГ — протестировать и зафиксировать новые уровни электоральных результатов. Это очень важно в контексте 2026 года», — отметил Константин Костин.

Уверенность в том, что «Единая Россия» везде получит достойные результаты, выразил руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он отметил, что на региональных выборах акцент смещается на малые проекты.

«Будет действовать тема СВО, геополитического противостояния, конкретные проекты развития регионов. В этом смысле предварительное голосование – важный момент. Оно нормализует политическую активность и открывает точки входа в политику», - сказал Алексей Чеснаков.

Эксперт также выделил работу партии с участниками СВО, напомнив, что у «Единой России» действуют отдельные проекты для этой категории кандидатов.

«В зависимости от того, каково будет качество победителей - представителей СВО, какие перспективы они для себя наметят, можно будет делать более серьёзные прогнозные линии на 2025 год», - сказал руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры.

Запрос на новую элиту уже зафиксировался в обществе, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

«Тезис про приход ветеранов СВО (во власть - прим. ред.) - отрефлексирован в обществе, и люди это понимают.

И про это можно говорить, как про запрос», - сказал он.

Еще один запрос – на качество управления и работы власти.

«Оно становится совершенно материальным, чётко осознаваем. Когда люди совершенно уверено говорят - дороги, плохая медицина, плохое управление городом или неэффективная работа губернатора - на это стоит обращать внимание. И в этом смысле базовое требование, которое сохранятся - высокий профессионализм и безусловная высокая компетентность», - сказал Виктор Потуремский.

Все участники обсуждения отметили, что предварительное голосование доказало свою эффективность. Оно дает кандидатам возможность погрузиться в местную повестку и показать реальные дела.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» можно на сайте PG.ER.RU до 25 апреля. Само голосование будет проходить с 20 по 26 мая. Итоги ПГ подведут до 29 мая.

В сентябре в рамках ЕДГ-2024 в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещаться более 25 тысяч мандатов. Это, в том числе, выборы депутата Госдумы в Республике Хакасия. 19 выборов высших должностных лиц, 13 кампаний по избранию депутатов заксобраний, 3 кампании по избранию глав административных центров, 21 кампания по избранию депутатов гордум и 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления, на которых замещается более 24 тысяч мандатов.

«Предварительное голосование помогает партии лучше понять настроения и приоритеты избирателей. Дает возможность корректировать предвыборные программы, чтобы они лучше отвечали интересам и потребностям жителей в конкретном населенном пункте или регионе. Более того, этот процесс способствует укреплению доверия избирателей к выборному процессу в целом, демонстрируя открытость и прозрачность выборов. Особенно это актуально сегодня, когда «Единая Россия» обращается к аудитории с высоким уровнем поддержки, основанным на успешно проведенной президентской кампании. Это важно для поддержания легитимности и законности политической системы», — отметил политолог Игорь Папушев.