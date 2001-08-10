13:28, | Новости общества Сахалина и Курил
Первичные отделения "Движения первых" Поронайского района могут получить федеральные средства на развитие или проект
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовал конкурс для первичных отделений "Движения Первых". Он направлен на развитие коллективов, объединенных общими ценностями и социально значимой деятельностью.
В конкурсе участвуют все первички, открытые в образовательных учреждениях, подростковых клубах, организациях молодёжной политики, культуры, спорта. В Поронайском районе создано 18 первичных отделений «Движения Первых».
В команде должен быть минимум один наставник и пять членов движения, но не более 20 человек.
Заявки принимаются до 26 апреля включительно.
Победителей объявят 31 июля.
Лучшие первичные отделения получат премии, которые можно направить на развитие деятельности, поддержку детских инициатив и проектов. За первое место - 500 тыс. рублей, за второе и третье - 300 и 200 тыс. рублей соответственно.
Контактное лицо по вопросам взаимодействия – специалист по организации работы в г. Южно-Сахалинск Ушакова Юлия Александровна, тел. 8(924)191-96-77.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?