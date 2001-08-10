Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стартовал конкурс для первичных отделений "Движения Первых". Он направлен на развитие коллективов, объединенных общими ценностями и социально значимой деятельностью.

В конкурсе участвуют все первички, открытые в образовательных учреждениях, подростковых клубах, организациях молодёжной политики, культуры, спорта. В Поронайском районе создано 18 первичных отделений «Движения Первых».

В команде должен быть минимум один наставник и пять членов движения, но не более 20 человек.

Заявки принимаются до 26 апреля включительно.

Победителей объявят 31 июля.

Лучшие первичные отделения получат премии, которые можно направить на развитие деятельности, поддержку детских инициатив и проектов. За первое место - 500 тыс. рублей, за второе и третье - 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

Контактное лицо по вопросам взаимодействия – специалист по организации работы в г. Южно-Сахалинск Ушакова Юлия Александровна, тел. 8(924)191-96-77.