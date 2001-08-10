Тихоокеанское
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12:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинских предпринимателей 16 апреля приглашают на семинар

Южносахалинских предпринимателей 16 апреля приглашают на семинар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска совместно с АНО ДО Учебный Центр «Активное Образование» информируют жителей о проведении семинара на тему «Развитие кадров: аналитика, стратегии и партнерство».

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

- Знакомство с проектом «Заработаем Вместе».

- Анализ текущей ситуации на рынке труда Сахалинской области: тренды и перспективы развития;

- Переход от вакансии к карьерным предложениям: эффективные методы и стратегии;

- Подходы к развитию карьеры человека: ключевые аспекты развития карьеры сотрудников, а также практические инструменты для их реализации;

- Работа с бизнесом: конкретные подходы к сотрудничеству с бизнес-партнерами в развитии кадров после прохождения обучения.

Дата и время проведения: 16 апреля с 11:00 до 13:00 часов.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234Б (здание Учебного Центра «Активное Образование»), каб. № 3.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства Департамента экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).

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