Вице-мэр Дмитрий Хайбриев провел встречу с жителями Дальнего и Ёлочек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На вопросы жителей также отвечали руководители профильных структур администрации города, ресурсоснабжающих организаций, представители компании «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск». Регулярные выездные встречи проходят в городском округе по поручению мэра областного центра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Встреча с жителями Дальнего и Елочек состоялась в местном доме культуры. В мероприятии также приняли участие депутат Сахалинской областной Думы Александр Гринберг и глава территории Андрей Худорбаев. На протяжении двух с половиной часов жители задавали специалистам вопросы, касающиеся газификации, водоснабжения района, обустройства подъездных путей и дренажных систем к земельным участкам, благоустройства и многие другие. В первую очередь собственники домовладений получили ответы на вопросы, которые были заданы на прошлой встрече.

- На прошлой встрече жителями Дальнего был задан ряд вопросов, в том числе, по газификации земельных участков, где проживают многодетные семьи. Сегодня представитель «Газпрома» подтвердил наличие таких планов, и уже в этом году там появится первый газ, - рассказал вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

Заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» Сергей Хакимов напомнил жителям, что программа по догазификации села Дальнего откорректирована и разделена на два этапа. Первый этап рассчитан на подведение газа до границ земельных участков для многодетных семей - завершить его планируется до октября текущего года. Вторым этапом предусмотрена реконструкция действующих сетей газопровода.

Прозвучали вопросы, связанные с освещением земельных участков многодетных семей на отдельных улицах, в частности, улиц правобережья реки Владимировки. Дмитрий Хайбриев рассказал, что в настоящий момент заключается контракт с подрядчиком, и к сентябрю на этих территориях появится освещение.

Задавались вопросы и адресного характера, связанные в подтоплением земельных участков, которые требуют дополнительной проработки в индивидуальном порядке. Поднимались вопросы обустройства детских площадок, озеленения территорий. Какие-то удалось решить на месте, по другим специалисты взяли время для проработки.

В ходе встречи люди подняли вопрос обустройства в новом микрорайоне Дальнего общественного пространства, где можно отдохнуть всей семьей. Дмитрий Хайбриев напомнил, что сейчас идет активное голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта ФКГС, важно его поддержать. Призвал всех вовлекаться в процесс, участвовать в истории формирования своего района.

- Я пришла на эту встречу задать сразу несколько вопросов. Мы живем на улице Шебунина, недавно создали ТОС, и нам хотелось бы обустроить детскую площадку с резиновым покрытием, не хватает и озеленения. Конечно, голосовали за общественную территорию для отдыха и других призываем, - рассказала председатель ТОС «Семья» Ольга Балаганская. - Такие встречи важны, совместными с администрацией города усилиями мы сможет добиться многого.

По мнению Дмитрия Хайбриева, жители Дальнего проявили активность, и это был конструктивный формат общения.

- Спасибо жителям за активность и обратную связь, сегодня участников было значительно больше, чем на прошлой встрече. Все вопросы взяты на контроль профильными службами. Такие встречи мы продолжим и дадим ответ на каждое обращение, - подвел он итог.