В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К работам приступили на участке от улицы Ленина до Железнодорожной. Капитальный ремонт позволит решить проблемный вопрос с подтоплением перекрестка во время дождей. Ход дорожных работ проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Осенью этого года на участке протяженностью более 530 метров приведут в порядок асфальтовое покрытие. Дорожную одежду обустроят и на подходах к железнодорожному переезду, выполнят настил. Отремонтируют тротуары, установят остановочный павильон, светофоры, освещение и видеонаблюдение.
Ключевой момент – строительство ливневой канализации. Скопление воды во время дождей в этом микрорайоне доставляет неудобство южносахалинцам.
– В прошлом году мы сделали первый этап – построили коллектор на улице Ленина. На втором этапе обустраиваем ливневую канализацию и дождеприемники на проспекте Победы. После этого система водоотведения в центре города будет работать более эффективно, – доложил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.
Как сообщил представитель подрядчика Кирилл Рогозин, сегодня уже готовы приступить к обустройству ливневки. Кроме того, демонтируют забор военной комендатуры, устраивают фундамент для нового. Вдоль объекта появится красивое каменное ограждение.
Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы на проспекте Победы должны до 31 октября этого года.
– Эта дорога ведет к студенческому городку СахалинТех, который станет украшением областного центра. Капитальный ремонт проспекта Победы находится на особом контроле. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Отметим, в прошлом году в порядок привели еще один участок проспекта – от площади Победы до улицы Комсомольской. В ходе ремонта полностью заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуарную плитку, обустроили велодорожки.
В этом году в Южно-Сахалинске продолжится также реконструкция моста через реку Сусуя на улице Сахалинской, пройдет капитальный ремонт улицы Карьерной. Также на разных участках улиц идут работы по ямочному ремонту.
Строительству, реконструкции и ремонту дорог на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко уделяется первоочередное внимание. Решением главы региона были значительно увеличены расходы на содержание дорог в муниципалитетах, ежегодно выполняются рекордные объемы ямочного ремонта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?