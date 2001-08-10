В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К работам приступили на участке от улицы Ленина до Железнодорожной. Капитальный ремонт позволит решить проблемный вопрос с подтоплением перекрестка во время дождей. Ход дорожных работ проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Осенью этого года на участке протяженностью более 530 метров приведут в порядок асфальтовое покрытие. Дорожную одежду обустроят и на подходах к железнодорожному переезду, выполнят настил. Отремонтируют тротуары, установят остановочный павильон, светофоры, освещение и видеонаблюдение.

Ключевой момент – строительство ливневой канализации. Скопление воды во время дождей в этом микрорайоне доставляет неудобство южносахалинцам.

– В прошлом году мы сделали первый этап – построили коллектор на улице Ленина. На втором этапе обустраиваем ливневую канализацию и дождеприемники на проспекте Победы. После этого система водоотведения в центре города будет работать более эффективно, – доложил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Как сообщил представитель подрядчика Кирилл Рогозин, сегодня уже готовы приступить к обустройству ливневки. Кроме того, демонтируют забор военной комендатуры, устраивают фундамент для нового. Вдоль объекта появится красивое каменное ограждение.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Завершить работы на проспекте Победы должны до 31 октября этого года.

– Эта дорога ведет к студенческому городку СахалинТех, который станет украшением областного центра. Капитальный ремонт проспекта Победы находится на особом контроле. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Отметим, в прошлом году в порядок привели еще один участок проспекта – от площади Победы до улицы Комсомольской. В ходе ремонта полностью заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуарную плитку, обустроили велодорожки.

В этом году в Южно-Сахалинске продолжится также реконструкция моста через реку Сусуя на улице Сахалинской, пройдет капитальный ремонт улицы Карьерной. Также на разных участках улиц идут работы по ямочному ремонту.

Строительству, реконструкции и ремонту дорог на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко уделяется первоочередное внимание. Решением главы региона были значительно увеличены расходы на содержание дорог в муниципалитетах, ежегодно выполняются рекордные объемы ямочного ремонта.