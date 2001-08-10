Тихоокеанское
информационное агентство
12 Апреля 2024
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В Южно-Сахалинске пропал 5-летний ребенок
10:50, | Новости общества Сахалина и Курил

С 13 апреля на участке ул. Крюкова в Южно-Сахалинске будет закрыт проезд для транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 13 апреля до 18.00 14 апреля будет закрыт проезд на участке ул. Крюкова от пересечения с ул. Пограничной до дома № 68 по ул. Пограничной. Городские службы проведут работы по формовке деревьев (обрезка сухих веток), будет работать крупногабаритная техника, затрудняющая проезд, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят скорректировать свой маршрут заблаговременно.

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