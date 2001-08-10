На Сахалине операторы беспилотных летательных аппаратов отработали прикладные сценарии применения дронов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На аэродроме «Пушистый», расположенном на юге острова Сахалин, операторы беспилотных летательных аппаратов отработали сценарии применения дронов в народном хозяйстве, при проведении поисково-спасательных операций, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Мероприятие было организовано в рамках подготовки к интенсиву «Архипелаг». Ежегодный проектно-образовательный интенсив соберет с 8 по 21 июля в Сахалинской области гостей из всех регионов России - индивидуальных участников, представителей стартапов и вузов, реализующих проекты в сфере новых технологий. Организаторы «Архипелага» – Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035. Одной из основных тем интенсива станет беспилотная авиация.
- Сейчас Сахалинская область – это не периферия, а один из центров научной деятельности. Здесь строится кампус мирового уровня, создается водородный полигон, апробируются на практике новейшие технологии. Например, беспилотники. Уже сейчас они решают на островах многие прикладные задачи - наблюдают за ситуацией с паводками. Выявляют на дорогах ямы, которые образовались за зиму. Эта информация помогает максимально эффективно организовать ремонтные работы, чтобы до 1 июня привести в порядок проезжую часть. Недавно с помощью беспилотника медицинские компоненты были доставлены из одного из фельдшерско-акушерских пунктов в районную ЦРБ – этот полет стал первым подобным в истории российской медицины, - сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В островном регионе разработано 70 сценариев использования дронов, которые уже внедрены в практику. Важную роль при использовании дронов играет искусственный интеллект. Он анализирует фото и видео и помогает выявлять те или иные объекты. На базе Единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора» создается беспилотная авиакомпания. Это позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон, вывести работу на более высокий уровень
- Сейчас на Сахалине сходит снег. Это самое время начинать поиск несанкционированных свалок. Мониторить леса, чтобы выявлять возгорания. Также мы проводим отработку сценария по поиску зарослей вредного растения - борщевика Сосновского. Использование дронов в наше время очень актуально. Беспилотник, способный быстро взлететь и обследовать территорию с воздуха без использования вертолетов или другой дорогостоящей техники, позволяет экономить бюджет, эффективнее выполнять работу, - отметил руководитель Центра региональной цифровой трансформации Сахалинской области Евгений Арсеньев.
В Сахалинской области дроны являются важным рабочим инструментом для многих органов власти, а также бизнес-структур. Например, беспилотники применялись при решении задачи по размещению вышек сотовой связи на территории Ловецкого перевала в Невельском района. Дрон поднимался в воздух над точками, где планировалось установить базовые станции. Это позволяло определить не только подходящее место для вышки, но и рассчитать ее высоту, чтобы обеспечить максимальное распространение сигнала.
- Мы применяем дроны для решения различных задач уже более трех лет. Наладили успешное сотрудничество с органами власти, представителями бизнеса, с коллегами из других регионов. На основе своего опыта мы разработаем задания, которые в дальнейшем будут выполнять участники интенсива «Архипелаг», - сообщил сотрудник Центра региональной цифровой трансформации Даниил Москвич.
Дроны активно используются также в поисково-спасательных операциях. В феврале этого года на юге Сахалина во время бурана сотрудники регионального министерства цифрового развития и центра региональной цифровой трансформации смогли с помощью дрона, оснащенного тепловизором, обнаружить заблудившегося в лесу туриста и привести к нему спасателей на снегоходах.
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