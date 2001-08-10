Составлен список комических драм, которые можно посмотреть ко Дню космонавтики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 апреля в России традиционно отмечают День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос на корабле «Восток-1» и вошел в историю как первый в мире человек, побывавший за пределами нашей планеты. С этого момента в мире началась не только гонка космических достижений, но и эра космического киноискусства. Наша редакция совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС подготовили подборку достойных лент о покорителях других планет.

«Вызов» 12+

Неудивительно, что и первым фильмом, снятым в космосе, стал фильм российского производства, а первой актрисой, побывавшей в ином пространстве – актриса Юлия Пересильд. Вместе с Юлией в космос слетал режиссер Клим Шипенко, который также выполнял функции оператора, гримёра и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, уже трижды работавший в космосе. Сам фильм посвящен истории торакального хирурга Жени Беляевой, которая за месяц должна подготовиться полету в космос, чтобы спасти заболевшего космонавта. Ей предстоит операция в условиях невесомости, от которой зависит жизнь космического пациента.

«Время первых» 6+

Консультантом этого фильма выступал космонавт Алексей Леонов – первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Его образ на экране воплотил Евгений Миронов. В шестидесятые годы между СССР и США шла интенсивная борьба за первенство в космосе. Важным ее этапом должен стать выход человека в открытый космос, и СССР решается на это. Миссия с участием молодого Леонова, мечтающего о подвигах, выполнена – однако в пути назад, на Землю, происходит ЧП. Всего пять метров, отделяющих Леонова от шлюза, превратились для него в огромную черную пропасть, выбраться из которой он смог благодаря героизму и воле к жизни.

«Мира» 18+

Этот фильм смотрит на комическую тему в разрезе фантастического жанра. В недалёком будущем 15-летняя Лера Арабова живёт во Владивостоке вместе с мамой, отчимом и младшим братом, а с отца, космонавта Валерия Арабова, она давно не видела. Валерий работает на орбитальной станции и старается держать связь с дочерью, однако встретиться им никак не удается. Но когда на Владивосток обрушивается мощный метеоритный дождь, только Лера оказывается человеком, который знает, что делать, ведь она привыкла прислушиваться к голосу отца.

«Салют-7» 16+

В основе еще одной космической драмы Клима Шипенко лежат реальные события 1985 года – потери связи с советской космической станцией «Салют-7». Тогда на орбиту отправились космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, чтобы провести стыковку с неуправляемым космическим объектом. Главных героев в фильме сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, а Джанибеков и Савиных консультировали съемочную группу и самих актеров.

«Проксима» 16+

Французский режиссер Алис Винокур снимала свою космическую драму на знаменитом космодроме Байконур в Казахстане, откуда Гагарин полетел космос, и в Звездном городке в России. Это один из немногих фильмов, посвященных женщинам в космосе. Главную героиню, астронавтку Сару, сыграла Ева Грин. Саре предстоит экспедиция на Марс. Ее напарник, космонавт Майк, помогает ей справиться не только с физическими нагрузками на грани, но и с эмоционально тяжелым расставанием с маленькой дочкой.