Составлен список комических драм, которые можно посмотреть ко Дню космонавтики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
12 апреля в России традиционно отмечают День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос на корабле «Восток-1» и вошел в историю как первый в мире человек, побывавший за пределами нашей планеты. С этого момента в мире началась не только гонка космических достижений, но и эра космического киноискусства. Наша редакция совместно с онлайн-кинотеатром KION от экосистемы МТС подготовили подборку достойных лент о покорителях других планет.
«Вызов» 12+
Неудивительно, что и первым фильмом, снятым в космосе, стал фильм российского производства, а первой актрисой, побывавшей в ином пространстве – актриса Юлия Пересильд. Вместе с Юлией в космос слетал режиссер Клим Шипенко, который также выполнял функции оператора, гримёра и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, уже трижды работавший в космосе. Сам фильм посвящен истории торакального хирурга Жени Беляевой, которая за месяц должна подготовиться полету в космос, чтобы спасти заболевшего космонавта. Ей предстоит операция в условиях невесомости, от которой зависит жизнь космического пациента.
«Время первых» 6+
Консультантом этого фильма выступал космонавт Алексей Леонов – первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Его образ на экране воплотил Евгений Миронов. В шестидесятые годы между СССР и США шла интенсивная борьба за первенство в космосе. Важным ее этапом должен стать выход человека в открытый космос, и СССР решается на это. Миссия с участием молодого Леонова, мечтающего о подвигах, выполнена – однако в пути назад, на Землю, происходит ЧП. Всего пять метров, отделяющих Леонова от шлюза, превратились для него в огромную черную пропасть, выбраться из которой он смог благодаря героизму и воле к жизни.
«Мира» 18+
Этот фильм смотрит на комическую тему в разрезе фантастического жанра. В недалёком будущем 15-летняя Лера Арабова живёт во Владивостоке вместе с мамой, отчимом и младшим братом, а с отца, космонавта Валерия Арабова, она давно не видела. Валерий работает на орбитальной станции и старается держать связь с дочерью, однако встретиться им никак не удается. Но когда на Владивосток обрушивается мощный метеоритный дождь, только Лера оказывается человеком, который знает, что делать, ведь она привыкла прислушиваться к голосу отца.
«Салют-7» 16+
В основе еще одной космической драмы Клима Шипенко лежат реальные события 1985 года – потери связи с советской космической станцией «Салют-7». Тогда на орбиту отправились космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, чтобы провести стыковку с неуправляемым космическим объектом. Главных героев в фильме сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, а Джанибеков и Савиных консультировали съемочную группу и самих актеров.
«Проксима» 16+
Французский режиссер Алис Винокур снимала свою космическую драму на знаменитом космодроме Байконур в Казахстане, откуда Гагарин полетел космос, и в Звездном городке в России. Это один из немногих фильмов, посвященных женщинам в космосе. Главную героиню, астронавтку Сару, сыграла Ева Грин. Саре предстоит экспедиция на Марс. Ее напарник, космонавт Майк, помогает ей справиться не только с физическими нагрузками на грани, но и с эмоционально тяжелым расставанием с маленькой дочкой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
17:20 10 Апреля В Приморье отловят конфликтного тигра
16:41 5 Апреля В Южно-Сахалинске обследуют зеленые насаждения после зимы
17:03 5 Апреля В первую чистую пятницу собрано около 1740 кубометров мусора в Южно-Сахалинске
10:22 12 Марта С начала 2024 года более 300 сахалинских родителей стали обладателями сертификатов на федеральный материнский капитал
08:53 14 Марта Лучших баскетболисток определили среди школьниц Поронайского района
08:58 21 Марта Дети дождя: сахалинским школьникам рассказали об аутизме
09:17 21 Марта Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет "горячую линию"
Выбор редакции
- 15:15 Сегодня Сахалинскую область с рабочим визитом посетили представители Минспорта РФ
- 11:54 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтируют участок проспекта Победы
- 11:34 Вчера Сахалинцев зовут на выставку "Край родной – Вселенная моя"
- 15:49 10 Апреля В городском парке им Ю. Гагарина готовятся к открытию летнего сезона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?